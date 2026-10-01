Aprehenden a abusador sexual en la Satélite

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Hace días, Gabriel "N" habría llevado en contra de su voluntad a una adolescente a un motel, en donde la violó y amenazó. Durante las últimas horas, el señalado fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el 18 de septiembre, la víctima salió de su domicilio y, mientras caminaba, un vehículo conducido por el ahora detenido se acercó a ella. Presuntamente, el individuo le convenció de abordar la unidad y posteriormente le llevó hasta un motel ubicado en Periférico Norte, donde habría cometido actos de carácter sexual en su contra y le habría amenazado para evitar que informara sobre lo ocurrido.

Con las indagatorias realizadas por agentes ministeriales, se obtuvieron datos que permitieron solicitar el mandamiento judicial correspondiente, mismo que fue librado, por el delito de violación equiparada agravada. Agentes investigadores implementaron acciones de búsqueda y localización, logrando detener al señalado en la colonia Satélite, de la capital potosina

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, para continuar con el procedimiento legal correspondiente, en respeto al debido proceso y bajo el principio de presunción de inocencia

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