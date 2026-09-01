logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Amigos, noche casino en el campestre

Fotogalería

Amigos, noche casino en el campestre

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehenden a homicida en la capital

Por Redacción

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a homicida en la capital
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado informó que, a través de elementos de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Bruno "N", por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

      De acuerdo con las indagatorias, en abril de 2026 la víctima y el señalado se encontraban en una reunión, lugar donde presuntamente Bruno "N" agredió a una mujer, por lo cual, la víctima habría intervenido para defenderla; sin embargo, el imputado habría realizado detonaciones de arma de fuego en su contra, ocasionándole lesiones, para posteriormente huir del lugar.

      Derivado de estos hechos, la Fiscalía potosina integró la carpeta de investigación y, con los datos de prueba recabados, solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión respectiva.

      Posteriormente, los agentes investigadores, iniciaron acciones para localizar al señalado, logrando ubicarlo en la colonia Nuevo Progreso, de la capital potosina, donde se llevó a cabo su detención.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Bruno "N" fue trasladado para su certificación médica y, después ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, ante la cual enfrentará la imputación correspondiente.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fotos | Hallaron más de 40 vehículos robados en la Fenapo
      Fotos | Hallaron más de 40 vehículos robados en la Fenapo

      Fotos | Hallaron más de 40 vehículos robados en la Fenapo

      SLP

      Redacción

      Algunas contaban con reporte de robo vigente y otras presentaban alteraciones en sus números de serie

      Tres mujeres, en grupo presuntos narcomenudistas detenidos en Valles y Rioverde
      Tres mujeres, en grupo presuntos narcomenudistas detenidos en Valles y Rioverde

      Tres mujeres, en grupo presuntos narcomenudistas detenidos en Valles y Rioverde

      SLP

      Redacción

      La corporación reportó el aseguramiento de marihuana, "cristal", cocaína, "crack", 17 ponchallantas y dos motocicletas.

      Conductor salva la vida tras volcadura en carretera Valles-Tampico
      Conductor salva la vida tras volcadura en carretera Valles-Tampico

      Conductor salva la vida tras volcadura en carretera Valles-Tampico

      SLP

      Huasteca Hoy

      Bomberos voluntarios y Seguridad Pública colaboraron en el abanderamiento y retiro del vehículo.

      Reporta SSPC saldo blanco en regreso a clases en SLP
      Reporta SSPC saldo blanco en regreso a clases en SLP

      Reporta SSPC saldo blanco en regreso a clases en SLP

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal y la División Caminos desplegaron vigilancia y apoyo vial en zonas escolares de las cuatro regiones del estado.