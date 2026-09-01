Aprehenden a homicida en la capital

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Fiscalía General del Estado informó que, a través de elementos de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Bruno "N", por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con las indagatorias, en abril de 2026 la víctima y el señalado se encontraban en una reunión, lugar donde presuntamente Bruno "N" agredió a una mujer, por lo cual, la víctima habría intervenido para defenderla; sin embargo, el imputado habría realizado detonaciones de arma de fuego en su contra, ocasionándole lesiones, para posteriormente huir del lugar.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía potosina integró la carpeta de investigación y, con los datos de prueba recabados, solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión respectiva.

Posteriormente, los agentes investigadores, iniciaron acciones para localizar al señalado, logrando ubicarlo en la colonia Nuevo Progreso, de la capital potosina, donde se llevó a cabo su detención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Bruno "N" fue trasladado para su certificación médica y, después ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, ante la cual enfrentará la imputación correspondiente.