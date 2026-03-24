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Aprehenden a sujetos por asesinato de mujer

Por Redacción

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a sujetos por asesinato de mujer

Tras las indagatorias por el homicidio de una mujer en la capital potosina, la Fiscalía General del Estado identificó a dos probables responsables, a quienes les cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 15 de febrero de 2026, los ahora imputados habrían lesionado con arma de fuego a una mujer de 45 años de edad, realizando disparos en contra del vehículo en el que se encontraba, previo a una persecución.

Derivado de dicha acción, la víctima perdió el control de la unidad y se impactó contra un vehículo que se encontraba estacionado sobre la calle Tonantzintla, en la colonia Del Llano. Posteriormente, uno de los imputados descendió del vehículo en el que viajaba y continuó la disparándole, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

La Fiscalía desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente en contra de los probables responsables.

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El mandamiento judicial fue ejecutado por los agentes investigadores en los locutorios del Centro Penitenciario de la zona, donde Joshua "N" y Axel "N" ya se encontraban recluidos por otros hechos delictivos.

Los imputados fueron notificados del nuevo mandamiento judicial y puestos a disposición del Juez de Control que los requiere, quien definirá su situación jurídica conforme a derecho.

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