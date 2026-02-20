logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehenden a supuesto asaltante de OXXO´s

Por Redacción

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a supuesto asaltante de OXXO´s

Un presunto asaltante al que se le relaciona con diversos atracos a tiendas de conveniencia, en especial OXXO´s, fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación señalado por el delito de robo calificado.

Los agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio, mantienen investigaciones relacionadas con diversos robos en tiendas de conveniencia en la zona metropolitana, logrando identificar la probable participación del imputado en estos hechos.

A petición de la Fiscalía, un Juez de control emitió una orden de aprehensión contra Juan Carlos "N", la cual fue cumplimentada por personal de la Policía de Investigación en el Centro de la capital potosina.

Durante su detención, realizada conforme a derecho, se le informó el motivo de la misma, así como los derechos constitucionales que le asisten.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El imputado fue sometido a una certificación médica y posteriormente trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedará a la espera de su audiencia inicial, en la que agentes fiscales formularán la imputación correspondiente por el delito de robo calificado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque y volcadura en carretera 57; no hay heridos
Choque y volcadura en carretera 57; no hay heridos

Choque y volcadura en carretera 57; no hay heridos

SLP

Redacción

Protección Civil valoró al conductor, sin necesidad de traslado

Sorprenden a presunto narcomenudista cerca de Facultad de Derecho
Sorprenden a presunto narcomenudista cerca de Facultad de Derecho

Sorprenden a presunto narcomenudista cerca de Facultad de Derecho

SLP

Redacción

El detenido fue identificado como Edgar "N" y puesto a disposición de la FGE

Carambola en puente de Gálvez deja daños en tres vehículos
Carambola en puente de Gálvez deja daños en tres vehículos

"Carambola" en puente de Gálvez deja daños en tres vehículos

SLP

Redacción

El reporte fue a las 15:00 horas de este jueves

Muere policía baleado en Camino a Cerro de San Pedro
Muere policía baleado en Camino a Cerro de San Pedro

Muere policía baleado en Camino a Cerro de San Pedro

SLP

Pulso Online

Dos guardias municipales fueron agredidos por civiles el pasado domingo