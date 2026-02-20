Aprehenden a supuesto asaltante de OXXO´s
Un presunto asaltante al que se le relaciona con diversos atracos a tiendas de conveniencia, en especial OXXO´s, fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación señalado por el delito de robo calificado.
Los agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio, mantienen investigaciones relacionadas con diversos robos en tiendas de conveniencia en la zona metropolitana, logrando identificar la probable participación del imputado en estos hechos.
A petición de la Fiscalía, un Juez de control emitió una orden de aprehensión contra Juan Carlos "N", la cual fue cumplimentada por personal de la Policía de Investigación en el Centro de la capital potosina.
Durante su detención, realizada conforme a derecho, se le informó el motivo de la misma, así como los derechos constitucionales que le asisten.
El imputado fue sometido a una certificación médica y posteriormente trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedará a la espera de su audiencia inicial, en la que agentes fiscales formularán la imputación correspondiente por el delito de robo calificado.
