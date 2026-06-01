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Arrestan a una supuesta ladrona por robo en tienda

Por Redacción

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Arrestan a una supuesta ladrona por robo en tienda
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      Gracias a la coordinación que mantiene la Guardia Civil Municipal con establecimientos comerciales de Soledad, se logró la detención de una mujer presuntamente involucrada en un delito de robo a comercio.

      Los hechos habrían ocurrido en una tienda ubicada en la calle Mariano Arista, en la Cabecera Municipal, donde agentes municipales recibieron un reporte ciudadano solicitando apoyo de oficiales de la Guardia Civil Municipal, por un presunto robo a un negocio. 

      Al arribar al lugar de manera inmediata, los policías se entrevistaron con el reportante, quien mostró cámaras de vigilancia, donde se aprecia que minutos antes, tres personas, entre ellas una mujer, habrían desprendido una caja registradora de la que sustrajeron 18 mil pesos.

      En el operativo posterior se pudo asegurar a una posible implicada que correspondía con las características físicas proporcionadas, la parte afectada la reconoció y expresó su deseo de proceder legalmente contra quien se identificó como Karime "N" de 24 años de edad.

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      Derivado de esto, oficiales municipales le informaron a la mujer que quedaría en calidad de persona detenida por el probable delito de robo a comercio, para después ser puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

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