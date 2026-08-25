Arrestan a vecinos problemáticos en SGS

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En distintas intervenciones por reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres personas por su probable participación en los delitos de lesiones, así como daños y amenazas.

En la colonia La Virgen, oficiales detuvieron a Aidée "N", de 35 años, luego de que fue señalada por su vecina de presuntamente agredir física y verbalmente a una adolescente de 14 años, provocándole lesiones físicas.

En otro hecho ocurrido en la colonia Rancho Blanco, agentes detuvieron a Rodolfo "N", de 38 años, luego de ser señalado por una mujer de presuntamente causar daños a su camioneta y amenazarla a ella y a sus hijas

Finalmente, en la colonia La Foresta, oficiales municipales detuvieron a Fátima "N", de 26 años, al ser señalada de participar en una riña y presuntamente causar lesiones a un hombre.

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En los distintos casos, las personas detenidas fueron trasladadas para su certificación médica y posteriormente quedaron a disposición de la FGE.