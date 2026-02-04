Aseguran camioneta y motocicleta hurtadas

En atención que se brinda a reportes ciudadanos, agentes municipales detuvieron a un hombre por conducción de vehículo con reporte de robo y a otro por presuntos daños, además se localizaron dos unidades más con reporte vigente.

En la calle Tamuín, en la colonia San Felipe, oficiales municipales ubicaron a un individuo que cumplía con las características de un reporte recibido de forma previa; luego de darle alcance y entrevistarlo, le hicieron saber el señalamiento, se identificó como José "N" de 23 años, y siguiendo el debido protocolo de actuación se consultó el estatus legal del vehículo en Plataforma México, obteniendo que la camioneta Dodge Nitro de color gris que conducía contaba con reporte de robo vigente.

Por otra parte, Silverio "N" de 43 años fue detectado en la calle Laurel, en la colonia Praderas del Maurel, el cual fue denunciado por un ciudadano a quien amenazó y dañó su vehículo, pidiendo proceder legalmente en su contra.

Finalmente, en las colonias Puerta Real y Villa Jardín, policías soledenses observaron dos unidades automóviles en aparente estado de abandono; luego de consultar su estatus legal en Plataforma México, el resultado mostró que la motocicleta marca Itálika modelo 2023 y la camioneta marca Suzuki S-Cross, color blanco, contaban con reporte de robo vigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A los sujetos se les dio a conocer que serían detenidos por presunto robo de vehículo y presuntos daños a la propiedad, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado junto con los automóviles asegurados, para determinar su situación jurídica.