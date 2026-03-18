logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Fotogalería

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aseguran moto y carro con reporte de robo

Por Redacción

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguran moto y carro con reporte de robo

En operativos preventivos implementados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, orientados a la detección de vehículos con reporte de robo, se logró la localización y recuperación de dos vehículos, además se aseguró a un hombre por la posesión de una unidad, quien fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

La primera acción tuvo lugar en el cuadrante sur de la ciudad, cuando los oficiales municipales se encontraban en un retén sobre la avenida Salk, donde el personal operativo marcó el alto al conductor de una motocicleta marca Itálika en color gris sin placas de circulación.

Con la finalidad de descartar alguna irregularidad, se verificaron los datos en el Sistema Único de Información Policial del C4 Municipal, donde se supo que la unidad contaba con reporte de robo con violencia del año 2022.

Derivado de lo anterior, se procedió a la detención del conductor que se identificó como Juan Carlos "N" de 45 años de edad, informándole sus derechos y el motivo de su aseguramiento, para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En una segunda intervención, a través de labores de vigilancia en el cuadrante norte, agentes de Guardia Municipal circulaban sobre la calle Ponciano Arriaga, en la colonia Mezquital, cuando detectaron un vehículo tipo Sedán marca Nissan, color negro, en aparente estado de abandono.

Al realizar la inspección preventiva y la consulta correspondiente a través del Sistema Único de Información, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo con violencia de menos de 48 horas.

En ambos casos, las unidades fueron depositadas en una pensión para su resguardo y el reporte de los hallazgos fue canalizado a la autoridad ministerial para las debidas investigaciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Engañan con falsa venta de auto y piden 45 mil por "liberación"
Engañan con falsa venta de auto y piden 45 mil por "liberación"

Engañan con falsa venta de auto y piden 45 mil por "liberación"

SLP

Redacción

Delincuentes pidieron dinero tras engaño en compraventa por redes sociales

Detienen a menor de 15 años con droga en SLP
Detienen a menor de 15 años con droga en SLP

Detienen a menor de 15 años con droga en SLP

SLP

Redacción

Aseguran 143 dosis y detienen a un menor en distintos municipios

Volcadura sobre la Valles-Rayón deja dos personas lesionadas
Volcadura sobre la Valles-Rayón deja dos personas lesionadas

Volcadura sobre la Valles-Rayón deja dos personas lesionadas

SLP

Huasteca Hoy

Fueron trasladados a hospital tras el accidente; menores y otro adulto recibieron atención en el lugar

Detienen a 38 personas en 24 horas en SLP
Detienen a 38 personas en 24 horas en SLP

Detienen a 38 personas en 24 horas en SLP

SLP

Redacción

Resultados de operativos de la SSPC en San Luis Potosí