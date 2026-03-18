Aseguran moto y carro con reporte de robo

En operativos preventivos implementados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, orientados a la detección de vehículos con reporte de robo, se logró la localización y recuperación de dos vehículos, además se aseguró a un hombre por la posesión de una unidad, quien fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

La primera acción tuvo lugar en el cuadrante sur de la ciudad, cuando los oficiales municipales se encontraban en un retén sobre la avenida Salk, donde el personal operativo marcó el alto al conductor de una motocicleta marca Itálika en color gris sin placas de circulación.

Con la finalidad de descartar alguna irregularidad, se verificaron los datos en el Sistema Único de Información Policial del C4 Municipal, donde se supo que la unidad contaba con reporte de robo con violencia del año 2022.

Derivado de lo anterior, se procedió a la detención del conductor que se identificó como Juan Carlos "N" de 45 años de edad, informándole sus derechos y el motivo de su aseguramiento, para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación legal.

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En una segunda intervención, a través de labores de vigilancia en el cuadrante norte, agentes de Guardia Municipal circulaban sobre la calle Ponciano Arriaga, en la colonia Mezquital, cuando detectaron un vehículo tipo Sedán marca Nissan, color negro, en aparente estado de abandono.

Al realizar la inspección preventiva y la consulta correspondiente a través del Sistema Único de Información, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo con violencia de menos de 48 horas.

En ambos casos, las unidades fueron depositadas en una pensión para su resguardo y el reporte de los hallazgos fue canalizado a la autoridad ministerial para las debidas investigaciones.