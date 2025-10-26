Aseguran tráilers y tequila robado

MOCTEZUMA.- En un operativo llevado a cabo por la Guardia Civil Estatal en el municipio de Moctezuma, se pudo asegurar un tráiler robado con más de mil cajas de tequila, además también se encontron en el predio mas vehículos pesados con reporte de robo.

También se aseguraron otras unidades utilizadas al parecer por presuntos asaltantes, a quienes se les identifica como integrantes de un grupo delicitivo y que pudieron darse a la fuga ante la presencia policial.

De acuerdo a los hechos, en recorridos de seguridad y vigilancia en la carretera 63, a la altura del entronque a la comunidad de Morados los policías observaron un automóvil Seat Ibiza en color azul, que circulaba rumbo al municipio de Moctezuma con cuatro personas a bordo con los vidrios abajo, además de que los oficiales de la GCE se percataron que los presuntos portaban armas largas.

Por tal motivo se le marcó el alto al conductor, haciendo caso omiso, por lo cual se inició una persecución con dirección a la carretera Moctezuma-Morterillos pero no pudieron darles alcance.

Minutos después los agentes estatales vieron a la orilla de la carretera estatal Moctezuma-Morterillos, en el kilómetro 01+500, por la localidad de Pozo Blanco, a un grupo de individuos que al notar la presencia policial huyeron del lugar hacia la maleza y dejando varios vehículos abandonados.

Se trataba de tráiler con caja seca con razón social “Trucking Company”, observando que dentro había más de mil cajas de tequila con la leyenda comercial “Tequila Cuervo Tradicional” y “Dobel Diamante”.

Al continuar la inspección, en camioneta Dodge Ram, doble cabina, de color blanco con placas del Estado de México, se localizaron en la caja quince artefactos corrugados conocidos como

“ponchallantas” y en la puerta de lado del conductor una bolsa sellada de marihuana.

Asimismo, en un auto Mitsubishi L200 doble cabina, color blanco con placas del Estado de SLP, se localizaron dos bolsas con la marihuana y en la caja ocho “ponchallantas”.

En el lugar quedaron asegurados también algunos artefactos denominados inhibidores de señal GPS, los que utilizan los asaltantes de traileros para desactivar los rastreadores.

También se localizó un tractocamión Internacional Prostar, modelo 2014, en color blanco acoplado a un remolque en color naranja, además de un tractocamión, modelo 2022 International, con placas de Michoacán en color blanco, con reporte de robo del 24 de octubre del 2025 en la carretera 80D kilómetro 66, en Villa de Arriaga, mismo que estaba acoplado a un remolque tipo caja seca, modelo 2017.

Así mismo, un vehículo Mitsubishi (desvalijado en estado de abandono), modelo 2017 con placas de Nuevo León, un vehículo GMC (desvalijado en estado de abandono), con placas de Nuevo León, dos remolques auto tanques cisterna, modelo 2023, con capacidad de 63 mil litros con reporte de robo del 01 abril del 2025, en carretera 80 km 32, comunidad El Mezquital, Villa de Arriaga. Una maquinaria motoniveladora, Caterpillar con reporte de robo y un Dolly en color gris.

Los vehículos, mercancía y demás objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se continúe con las investigaciones respectivas.

La Guardia Civil Estatal destacó que los trabajos operativos y de inteligencia se mantendrán en la zona para detectar alguna situación ilícita, pues se presume que se trata de una banda de asaltantes de autotransporte de un grupo delictivo, con lo que se sigue debilitando a estos grupos minorizados que intentan ingresar a nuestro Estado.