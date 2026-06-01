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Asesinan a mujer y hombre en riña de Las Terceras

La pelea inició en una cantina y se trasladó al exterior, donde hubo vehículos chocados

Por Redacción

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Asesinan a mujer y hombre en riña de Las Terceras
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      Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos durante una riña colectiva registrada en la colonia Tercera Grande, en donde hubo choques de tres vehículos y el sujeto terminó sin vida dentro de uno de ellos que impactó contra un poste de alumbrado público.

      Tras el hecho, las autoridades intervinieron de inmediato y se informó que participaron al menos 25 rijosos, de los cuales la mayoría ya están identificados y se espera que sean detenidos en cualquier momento.

      El reporte de la pelea se hizo a las autoridades después de las cinco de la mañana de este domingo y todo indica que se inició en una cantina de la zona, en las vías México-Laredo próximo a la Primera Privada México-Laredo, en la colonia Tercera Grande.

      La pelea campal se trasladó a la calle y fue frente al número 26, próximo a la Privada México-Laredo, en donde se desarrollaron los hechos y en el sitio se encontraron una camioneta Chevrolet chocada con un Nissan Altima de color arena, así como una camioneta tipo Jeep de color rojo que impactó contra la base de concreto de un poste metálico de alumbrado público.

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      Cerca del vehículo Nissan Sentra se encontró el cuerpo sin vida de una mujer con varias heridas por arma de fuego, en tanto que dentro de la camioneta Jeep estaba el hombre también fallecido con impactos de bala, en el asiento del conductor.

      Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal , quienes aseguraron el área como primeros respondientes mientras que la Policía de Investigación puso sellos en el inmueble que funcionaba como cantina clandestina y en donde se originaron los hechos.

      Los cuerpos de las infortunados, el de una mujer de unos 34 años de edad y un hombre de 30 años, fueron recogidos y enviados al Servicio Médico Legista en donde se les practicaría la autopsia de ley para entregarlos a los familiares una vez que los reclamaran.

      Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias y en primeras entrevistas a testigos, se pudieron obtener pistas sobre los participantes en el doble homicidio, los cuales ya están siendo buscados por la autoridad.

      Asimismo, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación sobre el doble homicidio y se encuentra recabando pruebas sobre los responsables para proceder de acuerdo a la ley.

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