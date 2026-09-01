Atacan casa de comandante de la Policía Municipal

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Delincuentes armados dispararon contra la vivienda de la subdirectora operativa de la Policía Municipal en la colonia Simón Díaz, por suerte no hubo lesionados pero dejaron huellas de impactos en la fachada y ello encendió alarmas en la corporación sobre la seguridad con que debe contar ya que se considera que la agresión deriva de las recientes detenciones de objetivos prioritarios o aseguramientos de drogas.

Fue después de las cinco de la mañana de este lunes, que se reportó a las corporaciones policiales sobre una vivienda que había sido baleada por delincuentes en las calles Camino al Aguaje, en la colonia Simón Díaz.

Elementos policiacos de distintas corporaciones se aproximaron al sitio, en donde en vista preliminar se recogieron más de 15 cartuchos percutidos y se observaban huellas de impacto en la fachada del inmueble.

En el sitio se constató que se trataba de la vivienda de la subdirectora operativa de la Policía Municipal y se montó un operativo en la zona pero no se logró la detención de los autores del ataque.

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Luego de informar sobre el hecho, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital indicó que en el hecho no se reportan personas lesionadas y se activaron los protocolos de atención y seguridad correspondientes.

Indicó que el ataque se registra en un contexto de intensificación de las acciones operativas de la Policía Municipal, que en fechas recientes ha concretado acciones en contra del narcomenudeo, en especial en el Centro de Abastos en donde ha habido detenciones y aseguramientos importantes de droga.

También se ha logrado la captura de más de 14 personas relacionadas a delitos patrimoniales.

Indicó la SSPC Capitalina que brindará todo el respaldo a la oficial, además de colaborar con las autoridades investigadoras para esclarecer los hechos, determinar las circunstancias en que ocurrieron y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para recabar indicios y se iniciaron las investigaciones sobre los responsables para proceder de acuerdo a la ley.