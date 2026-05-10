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Seguridad

Atrapa la Estatal a tres "narcos" en operativos

Se trata de una pareja en Villa de Reyes y un "halcón" en Ciudad Valles

Por Redacción

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Atrapa la Estatal a tres "narcos" en operativos

Tres presuntos vendedores de droga fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal durante recorridos de seguridad que se implementan a nivel Estado, estos hechos ocurrieron en los municipios de Villa de Reyes y Ciudad Valles.

Fue en Villa de Reyes donde los agentes estatales detuvieron a Cinthia "N" de 33 años y Carlos "N" de 24 años, a quienes se les aseguraron diversas dosis de "cristal", bolsas con marihuana y 340 pesos en efectivo, producto al parecer de la venta del enervante.

Asimismo, en otra acción coordinada con el Grupo de Inteligencia Táctica y la Policía de Investigación, en el Ejido La Calera, Ciudad Valles, fue detenido José "N" de 19 años, identificado como integrante de un grupo criminal que presuntamente realizaba labores de vigilancia e información para dicha organización, a quien se le aseguraron cinco dosis de marihuana y 20 artefactos conocidos como "ponchallantas".

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de mantener operativos permanentes y coordinados para preservar la paz y el orden social. 

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