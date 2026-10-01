logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a maleante que atentó contra una mujer

Por Redacción

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Rubén "N", por los delitos de ataque peligroso, amenazas y daño en las cosas.

      De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2024, cuando una mujer transitaba por una calle de la colonia Las Flores y, presuntamente, Rubén "N" se encontraba en el exterior de un domicilio consumiendo bebidas alcohólicas y otras sustancias, momento en el que habría comenzado a insultarla y posteriormente realizó varios disparos con un arma de fuego hacia ella y su vehículo.

      La agresión habría cesado debido a una falla en el arma, situación que permitió a la víctima ponerse a salvo y posteriormente denunciar los hechos.

      Agentes de la Policía de Investigación obtuvieron información que permitió establecer que el imputado podría encontrarse en la colonia San Francisco de Asís.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los agentes detectaron que el individuo investigado se trasladaba hacia su lugar de trabajo, ubicado en la colonia Benito Juárez, por lo que implementaron un operativo para su localización. En el sitio, confirmaron que se trataba de la persona requerida por la autoridad judicial.

      Posteriormente, Rubén "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme al proceso establecido por la ley.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cae sujeto que baleó a una mujer en colonia Las Flores
      Cae sujeto que baleó a una mujer en colonia Las Flores

      Cae sujeto que baleó a una mujer en colonia Las Flores

      SLP

      PULSO

      Agentes de la PDI localizaron y detuvieron a Rubén tras la investigación

      Volcadura en glorieta Revolución dejó tres jóvenes heridos
      Volcadura en glorieta Revolución dejó tres jóvenes heridos

      Volcadura en glorieta Revolución dejó tres jóvenes heridos

      SLP

      Redacción

      Paramédicos llegaron al lugar para valorarlos tras el accidente

      Guardia Civil custodiará material electoral en SLP
      Guardia Civil custodiará material electoral en SLP

      Guardia Civil custodiará material electoral en SLP

      SLP

      Pulso Online

      La SSPC anunció vigilancia en instalaciones electorales y recorridos preventivos; no detalló cuántos agentes participarán.

      Ancianita fallece en choque sobre la Valles-Tamazunchale
      Ancianita fallece en choque sobre la Valles-Tamazunchale

      Ancianita fallece en choque sobre la Valles-Tamazunchale

      SLP

      Redacción

      La víctima fue identificada como Catalina Padrón Izaguirre, quien viajaba como copiloto en el vehículo guinda.