Atrapan a maleante que atentó contra una mujer

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La Fiscalía General cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Rubén "N", por los delitos de ataque peligroso, amenazas y daño en las cosas.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2024, cuando una mujer transitaba por una calle de la colonia Las Flores y, presuntamente, Rubén "N" se encontraba en el exterior de un domicilio consumiendo bebidas alcohólicas y otras sustancias, momento en el que habría comenzado a insultarla y posteriormente realizó varios disparos con un arma de fuego hacia ella y su vehículo.

La agresión habría cesado debido a una falla en el arma, situación que permitió a la víctima ponerse a salvo y posteriormente denunciar los hechos.

Agentes de la Policía de Investigación obtuvieron información que permitió establecer que el imputado podría encontrarse en la colonia San Francisco de Asís.

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Los agentes detectaron que el individuo investigado se trasladaba hacia su lugar de trabajo, ubicado en la colonia Benito Juárez, por lo que implementaron un operativo para su localización. En el sitio, confirmaron que se trataba de la persona requerida por la autoridad judicial.

Posteriormente, Rubén "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme al proceso establecido por la ley.