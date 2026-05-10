Atrapan en flagrancia a par de farderos

Agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a un hombre y una mujer por presunto robo, esto en atención a auxilios ciudadanos en las colonias Bugambilias y España.

En la tienda HEB ubicada en Bulevar Valle de Los Fantasmas de la colonia Bugambilias, los oficiales municipales detuvieron a Isaías "N" de 42 años, quien habría sido señalado por personal del establecimiento de haber intentado sustraer mercancía comestible y de higiene personal sin pasar por el área de cobro para realizar el pago correspondiente.

En otro hecho ocurrido en la Bodega Aurrerá de Acceso Norte de la colonia España, policías de la corporación se trasladaron al lugar, donde personal de seguridad de la tienda señalaba a Valeria "N" de 25 años, por intentar sustraer mercancía diversa sin realizar el pago correspondiente.

A ambos les dieron a conocer que serían detenidos por presunto robo, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir el debido proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí