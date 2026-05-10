logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar

Fotogalería

SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan en flagrancia a par de farderos

Por Redacción

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Atrapan en flagrancia a par de farderos

Agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a un hombre y una mujer por presunto robo, esto en atención a auxilios ciudadanos en las colonias Bugambilias y España.

En la tienda HEB ubicada en Bulevar Valle de Los Fantasmas de la colonia Bugambilias, los oficiales municipales detuvieron a Isaías "N" de 42 años, quien habría sido señalado por personal del establecimiento de haber intentado sustraer mercancía comestible y de higiene personal sin pasar por el área de cobro para realizar el pago correspondiente.

En otro hecho ocurrido en la Bodega Aurrerá de Acceso Norte de la colonia España, policías de la corporación se trasladaron al lugar, donde personal de seguridad de la tienda señalaba a Valeria "N" de 25 años, por intentar sustraer mercancía diversa sin realizar el pago correspondiente.

A ambos les dieron a conocer que serían detenidos por presunto robo, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir el debido proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Fotos | Choque en avenida Carranza deja cuantiosos daños
    Fotos | Choque en avenida Carranza deja cuantiosos daños

    Fotos | Choque en avenida Carranza deja cuantiosos daños

    SLP

    Redacción

    Peritos de la Guardia Civil de la SSPC municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente.

    Choque y volcadura en avenida CFE de Zona Industrial
    Choque y volcadura en avenida CFE de Zona Industrial

    Choque y volcadura en avenida CFE de Zona Industrial

    SLP

    Redacción

    Peritos de la Guardia Civil municipal atendieron el accidente y retiraron vehículos con grúa

    Suman 400 dosis de drogas aseguradas en Abastos
    Suman 400 dosis de drogas aseguradas en Abastos

    Suman 400 dosis de drogas aseguradas en Abastos

    SLP

    Rolando Morales

    Presuntos distribuidores utilizan delantales de cargadores para pasar desapercibidos en la zona

    Camioneta de valores, involucrada en choque sobre Río Santiago
    Camioneta de valores, involucrada en choque sobre Río Santiago

    Camioneta de valores, involucrada en choque sobre Río Santiago

    SLP

    Redacción

    Impactó a un Chevrolet Spark, del que resultó una persona lesionada