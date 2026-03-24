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Seguridad

Cae director de Policía en Matehuala con marihuana y "cristal"

Se le aseguró también un vehículo oficial Nissan tipo Versa

Por Redacción

Marzo 24, 2026 11:22 a.m.
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Foto: SSPC

Foto: SSPC

En el marco de los operativos de las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), en el municipio de Matehuala, la Guardia Civil Estatal (GCE) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), detuvo a dos personas en diferentes hechos por su probable responsabilidad en delitos contra la salud

Durante trabajos de inteligencia y recorridos operativos, se detuvo a Pablo Ernesto "N", de 40 años de edad, a quien se le aseguraron 29 dosis de marihuana con un peso aproximado de 180 gramos, así como un vehículo marca Chevrolet, tipo pickup, modelo 2025.

En una segunda acción, derivada de una denuncia anónima, elementos estatales y federales detuvieron a Jorge "N", de 42 años, quien se identificó como director de la Policía Municipal de Matehuala, a quien se le aseguraron 52 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 334 gramos, tres bolsas de "cristal" con un peso de 30 gramos, además de un vehículo oficial Nissan Versa.

Ambas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, a fin de que se determine su situación jurídica.

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Aunque versiones en redes señalan que el funcionario estuvo vinculado al secuestro de los siete jóvenes originarios de Cárdenas, en el comunicado emitido por la SSPC no se menciona está situación y simplemente se habla del tema de haberlo sorprendido con estupefacientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrendó su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones operativas en la región del Altiplano, en colaboración con instancias federales.

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