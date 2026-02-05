Cae presunto "narco" con miles de dosis de droga

AXTLA DE TERRAZAS.- Con miles de dosis de droga, tanto de cristal como de marihuana, un presunto narcomenudista fue capturado en el municipio huasteco de Axtla de Terrazas, elementos de la Guardia Civil Estatal pudieron detectarlo mediante operativos de seguridad e inteligencia realizados en la zona.

La acción operativa se llevó a cabo en el Libramiento José María Morelos y calle 4 de Agosto, en colonia Santa María II, en el referido municipio, en donde los agentes estatales observaron a un individuo que se mostró de forma sospechosa y procedieron a marcarle el alto.

El sujeto se identificó como Daniel N. de 32 años de edad, el cual adoptó un comportamiento evasivo al notar la presencia de las fuerzas estatales de seguridad.

Con base a una revisión, se le encontró en el interior de una mochila una cuantiosa cantidad de dosis bolsitas de nylon en color azul tipo ziploc, con una estampa de lince, conteniendo en su interior polvo color blanco y granulado con las características físicas de la droga conocida como "cristal".

Asimismo, se le encontraron más bolsas de plástico conteniendo en su interior hierba seca en color verde con las características similares a la droga conocida como marihuana.

De momento no hubo información sobre la cantidad de dosis de droga decomisada, pero se estima que podrían ser alrededor de dos mil entre cristal y marihuana.

De acuerdo a los protocolos de actuación policial y por la cantidad de presunta droga decomisada, el individuo quedará a disposición de la Fiscalía General del Estado con sede en Ciudad Valles, a fin de que se le defina su situación legal por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.