Cae presunto "narco" en operativo

SAN MARTÍN.- Un presunto narcomenudista fue capturado en un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal en el municipio de San Martín.

Se trata de Miguel "N", de 22 años de edad, quien ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República por el hecho con apariencia de delito contra la salud.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la detención se efectuó con base en labores de inteligencia realizadas en la región Huasteca.

El sujeto se desplazaba en un vehículo marca Toyota negro cuando fue interceptado por los oficiales y, al efectuarle una inspección de seguridad, le encontraron más de un kilogramo de hierba verde y seca con características de la marihuana, distribuido en 382 bolsas, además de 51 dosis de un material granulado y cristalino con características de la metanfetamina conocida como "cristal", así como un fusil de asalto abastecido con un cargador que contenía 11 cartuchos útiles.

Las autoridades correspondientes investigan si se encuentra relacionado con algún otro hecho delictivo y será en las próximas horas cuando se resuelva su situación jurídica.