logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae presunto "narco" en operativo

Por Redacción

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Cae presunto "narco" en operativo

SAN MARTÍN.- Un presunto narcomenudista fue capturado en un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal en el municipio de San Martín.

Se trata de Miguel "N", de 22 años de edad, quien ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República por el hecho con apariencia de delito contra la salud.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la detención se efectuó con base en labores de inteligencia realizadas en la región Huasteca.

El sujeto se desplazaba en un vehículo marca Toyota negro cuando fue interceptado por los oficiales y, al efectuarle una inspección de seguridad, le encontraron más de un kilogramo de hierba verde y seca con características de la marihuana, distribuido en 382 bolsas, además de 51 dosis de un material granulado y cristalino con características de la metanfetamina conocida como "cristal", así como un fusil de asalto abastecido con un cargador que contenía 11 cartuchos útiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades correspondientes investigan si se encuentra relacionado con algún otro hecho delictivo y será en las próximas horas cuando se resuelva su situación jurídica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque y volcadura en carretera 57; no hay heridos
Choque y volcadura en carretera 57; no hay heridos

Choque y volcadura en carretera 57; no hay heridos

SLP

Redacción

Protección Civil valoró al conductor, sin necesidad de traslado

Sorprenden a presunto narcomenudista cerca de Facultad de Derecho
Sorprenden a presunto narcomenudista cerca de Facultad de Derecho

Sorprenden a presunto narcomenudista cerca de Facultad de Derecho

SLP

Redacción

El detenido fue identificado como Edgar "N" y puesto a disposición de la FGE

Carambola en puente de Gálvez deja daños en tres vehículos
Carambola en puente de Gálvez deja daños en tres vehículos

"Carambola" en puente de Gálvez deja daños en tres vehículos

SLP

Redacción

El reporte fue a las 15:00 horas de este jueves

Muere policía baleado en Camino a Cerro de San Pedro
Muere policía baleado en Camino a Cerro de San Pedro

Muere policía baleado en Camino a Cerro de San Pedro

SLP

Pulso Online

Dos guardias municipales fueron agredidos por civiles el pasado domingo