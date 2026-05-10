Cae supuesto homicida de V. de Arista

A través de acciones operativas implementadas en la zona Altiplano por parte de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Alejandro "N", señalado por privar de la vida a una persona y atentar contra la integridad de otras en hechos ocurridos en el municipio de Villa de Arista.

Agentes del Ministerio Público aperturaron una carpeta de investigación e iniciaron de inmediato las diligencias correspondientes al tomar conocimiento de los hechos registrados el 29 de marzo del presente año, en la carretera estatal Villa de Arista-Moctezuma, en la localidad La Pelotera.

En este lugar, el imputado habría realizado detonaciones de arma de fuego en contra de un vehículo en el que se trasladaban varias personas, resultando una de ellas fallecida.

Tras judicializar la carpeta de investigación, se obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión contra Alejandro "N" por su probable intervención en el hecho que la ley califica como homicidio calificado, en concurso real con el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

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Por lo tanto, se llevó a cabo un operativo de búsqueda y vigilancia, logrando localizar al imputado en la zona centro del municipio de Villa de Arista.

Se le informó sobre el ordenamiento en su contra y se le hicieron saber sus derechos, procediendo a su traslado para una certificación médica y, posteriormente, ser conducido al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.