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Seguridad

Caen cinco supuestos vendedores de droga

Con decenas de dosis de sustancias ilícitas fueron detenidos

Por Redacción

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Caen cinco supuestos vendedores de droga
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      Un total de cinco personas fueron detenidas en posesión de múltiples dosis de estupefacientes. Esto, resultado de intervenciones de elementos de la Guardia Civil Estatal.

      De acuerdo con información oficial, los arrestos y decomisos de diversas sustancias ilícitas tuvieron lugar en la zona metropolitana, Aquismón y Cerritos.

      En la zona metropolitana, se detuvo a Jorge "N" y Sebastián "N", ambos de 27 años, tras ser localizados en posesión de al menos 20 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina.

      En una acción diferente, en el municipio de Aquismón, las fuerzas de seguridad detuvieron a Pedro "N", de 28 años, a quien le aseguraron decenas de dosis de "cristal", otras más de marihuana, de cocaína y 300 pesos en efectivo.

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      Finalmente, en el municipio de Cerritos fueron detenidos Lorenzo "N", de 37 años, y Diego "N", de 36 años, tras asegurarles dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina y dosis de marihuana.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene una permanente coordinación entre las instituciones de seguridad, mediante las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales y otros despliegues conjuntos, para ampliar la presencia preventiva y atender las necesidades de seguridad en los 59 municipios.

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