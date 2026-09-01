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Seguridad

Caen distribuidores de "mota" y cristal

Entre Valles y Rioverde, la policía aseguró cientos de dosis de drogas, plantas y más indicios

Por Redacción

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Caen distribuidores de "mota" y cristal
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      Desarrollado por SACS IA

      Un total de ocho presuntos narcomenudistas fueron detenidos en los municipios de Ciudad Valles y Rioverde, por la Guardia Civil Estatal, que además aseguró cientos de dosis de droga, plantas y otros indicios.

      En el fraccionamiento Morales, en Ciudad Valles, agentes estatales detuvieron a Johan "N", de 24 años; Arely "N", de 22; Nicolasa "N", de 43; Josselyn "N", de 21, y Leonel "N", de 20 años, a quienes se les aseguraron 50 dosis de marihuana, tres plantas de esta misma sustancia, dispositivos de aplicación con posible contenido de cannabis y dosis de "cristal".

      En otro hecho registrado en la colonia Buenos Aires, también en Ciudad Valles, fueron detenidos Héctor "N", de 22 años, y Carlos "N", de 21 años, a quienes se les aseguraron dosis de "cristal", marihuana, cocaína y "crack", 17 objetos conocidos como "ponchallantas" y dos motocicletas.

      Finalmente, en Rioverde, la GCE detuvo a Fernando "N", de 25 años, originario de Tamaulipas, tras asegurarle 347 cigarros artesanales confeccionados con marihuana.

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes y la definición de su situación jurídica.

      Además, la propia Secretaría afirmó que con estas acciones, se mantienen labores permanentes de inteligencia, prevención y vigilancia para fortalecer las condiciones de seguridad.

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