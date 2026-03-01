Caen dos presuntos vendedores de droga

Dos presuntos vendedores de droga, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal quienes los detectaron mediante operativos de seguridad en distintos municipios, en donde les aseguraron diversas dosis.

En uno de los hechos, los agentes patrullaban calles de Santa María del Río en donde vieron a un sujeto que cometía faltas administrativas, por lo que tuvieron que interceptarlo para hacerle saber de la sanción a que se haría acreedor.

No obstante, en una revisión que le practicaron le encontraron ocultas entre su ropa dos bolsas con marihuana, así como catorce dosis de cristal.

En un caso similar pero en el municipio de Tamasopo, en la Huasteca Potosina, los oficiales estatales pudieron interceptar a un adolescente de 16 años de edad, el cual también estaba en posesión de cinco dosis de marihuana y otras cinco de "cristal".

A los dos jóvenes se les hizo saber el motivo de su detención y se les leyeron los derechos que los asisten, siendo remitidos ante el Ministerio Público en donde se les definirá su situación por el presunto delito contra la salud, además son investigados si pertenecen a algún grupo criminal.