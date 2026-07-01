Caen presuntos traficantes de marihuana en Matehuala
Dos jóvenes guatemaltecos formaban parte de la banda de supuestos vendedores
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En coordinación con fuerzas federales, cuatro personas fueron detenidas a bordo de un vehículo robado, en Matehuala, en posesión de más de 200 dosis de marihuana, así como de "ponchallantas".
Esto, derivado de los operativos y trabajos de inteligencia de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en donde se detuvieron a los cuatro señalados, como parte de un operativo de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional (BOMI).
Las personas detenidas fueron identificadas como Mayra "N", de 19 años; Francisco "N", de 25 años; Engelver "N", de 25 años, y Rubén "N", de 20 años, los dos últimos de nacionalidad guatemalteca, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente por su probable participación en delitos contra la salud, posesión de armas prohibidas y conducción de un vehículo con reporte de robo.
La intervención se realizó en el Barrio Villa de la Paz, donde las fuerzas de seguridad aseguraron 230 bolsas con marihuana, artefactos conocidos como "ponchallantas" y un vehículo con reporte de robo. Los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que mantiene operativos coordinados con las fuerzas federales, para fortalecer la seguridad en las cuatro regiones de la entidad.
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