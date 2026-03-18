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Seguridad

Caen siete "narcos" durante operativos

Les decomisaron un total de 143 dosis, tanto de cristal como de marihuana

Por Redacción

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Caen siete "narcos" durante operativos

Siete presuntos vendedores de droga, entre los que hay un menor de edad, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal en distintas zonas del Estado, logrando también el aseguramiento de 143 dosis tanto de cristal como de marihuana, evitando que llegaran a la población potosina.

El primer hecho tuvo lugar en la colonia Lomas Tercera Sección, al poniente de la capital potosina, donde la GCE y el Ejército Mexicano detuvieron a una pareja identificada como Teresita "N", de 29 años, y a Francisco "N", de 28 años, tras asegurarles ocho dosis de "cristal" o metanfetamina y dos bolsas con una hierba verde y seca, con características similares a la marihuana que presuntamente andaban comercializando en la zona.

En el municipio de Ahualulco, un joven de 15 años fue detenido junto a Saúl "N", de 26 años, e Iván "N", de 35 años, luego de asegurarles 32 dosis de "cristal" y dos de marihuana.

En tanto, en el municipio huasteco de Huehuetlán, la GCE detuvo a José "N", de 33 años, presunto miembro de una célula delictiva, con 28 dosis de marihuana y 36 dosis de "cristal".

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Por último, en el municipio de Cedral, fue asegurada Karla "N", de 33 años, con 15 dosis de marihuana, 15 de "cristal" y tres de cocaína.

A todos se les puso a disposición de la autoridad correspondiente junto con la droga asegurada, a fin de que les sea definida su situación legal.

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