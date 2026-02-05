Camión sin frenos provoca carambola en Carr. a Rioverde

Un camión de transporte de personal se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple la tarde de este martes en la carretera a Rioverde, a la altura de la comunidad de Jassos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron después de las 16:00 horas, cuando un camión de la empresa GPT Transportes circulaba con dirección al distribuidor Juárez. Al llegar a la entrada de la comunidad de Panalillo, la unidad presentó una falla en el sistema de frenos e impactó a un automóvil Nissan Tsuru II color azul.

Tras el primer choque, el Tsuru fue proyectado contra una camioneta Nissan blanca, la cual a su vez colisionó con otro camión de transporte de personal, generando una carambola entre cuatro vehículos.

Al lugar acudieron paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, quienes valoraron a las personas involucradas. Ninguna requirió traslado hospitalario, según informaron las autoridades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.