Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Camión sin frenos provoca carambola en Carr. a Rioverde

La unidad de transporte de personal desencadena fuerte accdidente

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
Camión sin frenos provoca carambola en Carr. a Rioverde

Un camión de transporte de personal se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple la tarde de este martes en la carretera a Rioverde, a la altura de la comunidad de Jassos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron después de las 16:00 horas, cuando un camión de la empresa GPT Transportes circulaba con dirección al distribuidor Juárez. Al llegar a la entrada de la comunidad de Panalillo, la unidad presentó una falla en el sistema de frenos e impactó a un automóvil Nissan Tsuru II color azul.

Tras el primer choque, el Tsuru fue proyectado contra una camioneta Nissan blanca, la cual a su vez colisionó con otro camión de transporte de personal, generando una carambola entre cuatro vehículos.

Al lugar acudieron paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, quienes valoraron a las personas involucradas. Ninguna requirió traslado hospitalario, según informaron las autoridades.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

