Camionero causa fuerte accidente en la Av. Juárez

Un automóvil quedó destrozado por completo luego de estamparse contra un camión urbano que le interfirió en su trayectoria en la avenida Juárez, en el hecho hubo un lesionado que tuvo que ser llevado a un hospital.

El percance tuvo lugar cerca de las once de la noche del viernes, en que el camión urbano de la Ruta 21, circulaba por la avenida Juárez en dirección de norte a sur.

Fue a la altura de la Avenida de las Torres, en donde el conductor determinó realizar maniobra de vuelta a izquierda para incorporarse a esa arteria.

No obstante, lo hizo sin tomar precauciones y así se le atravesó a un automóvil color rojo que circulaba por los carriles opuestos, hacia la avenida Salvador Nava.

El conductor del carro no pudo frenar a tiempo y así chocó de frente contra el costado derecho del camión quedando los dos vehículos con daños materiales.

El auto se llevó la peor parte en este caso ya que terminó prácticamente en pérdida total y una persona que ahí viajaba resultó lesionada, siendo atendida por los paramédicos que la trasladaron a un hospital a recibir atención.

Elementos de la Policía Vial Municipal arribaron a tomar conocimiento del accidente y tanto el carro como el camión fueron enviados a una pensión en tanto se realizan las diligencias legales y que los conductores pueden llegar a un acuerdo reparatorio.