¡CELEBRAN FELICES!

¡CELEBRAN FELICES!

Camioneta sufre aparatosa volcadura en la carretera ´57

El conductor perdió el control del volante y la unidad chocó contra un poste

Por Redacción

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
Camioneta sufre aparatosa volcadura en la carretera ´57

Una camioneta que circulaba a alta velocidad por la carretera a México, terminó volcada luego de chocar contra un poste de alumbrado público a la altura de Pozos, por suerte no hubo heridos graves aunque los daños materiales son considerables.

El caso tuvo lugar cerca de las tres de la tarde de este jueves, en que la camioneta Windstar de color negro, circulaba por la mencionada carretera en dirección al distribuidor Juárez.

Al aproximarse  a la calle 16 de Septiembre, en Villa de Pozos, el conductor perdió el control del volante a la derecha y así la camioneta chocó contra un poste de alumbrado público, luego continuó con su trayectoria errática para luego volcar quedando junto al camellón lateral con las llantas hacia arriba. Al sitio arribaron rescatistas de Protección Civil, quienes prestaron ayuda al conductor pero por suerte no tenía lesiones de consideración.

Posteriormente llegaron elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento del accidente y la camioneta sería enviada a una pensión para garantizar el pago de los daños del poste y que se realizaran las diligencias correspondientes.

