Seguridad

Capturan a mujer con un vasto historial delictivo

La involucran en asaltos, robo de vehículos, encubrimiento y manejo de recursos ilícitos

Por Redacción

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a mujer con un vasto historial delictivo

Una mujer, que cuenta con amplio historial delictivo y presunta integrante de un grupo criminal, fue capturada con diversas dosis de droga por agentes de la Guardia Civil Estatal, que la sorprendieron mientras realizaban patrullajes en la colonia Los Reyitos, en esta capital potosina.

Los hechos se llevaron a cabo mediante los trabajos desplegados en la capital potosina, sobre la colonia Los Reyitos, en donde fue detectada una mujer identificada con el nombre de Janet "N" de 37 años de edad, a la que le aseguraron 16 dosis de "cristal" y 10 de marihuana que traía para su supuesta venta en la zona.

Además, se hizo una consulta y resultó con un amplio historial criminal, por probables delitos como robo de vehículo, robo a transeúnte, robo con violencia, así como encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, se estableció que la mujer pudiera estar relacionada con algún grupo criminal en la zona, siendo puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado con todo y la droga que traía para que se le resuelva su situación jurídica.

