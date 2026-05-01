Capturan a nueve narcos en el Estado

Un total de nueve sujetos vinculados a la venta y distribución de drogas, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal en distintas zonas del Estado, se les aseguraron decenas de dosis tanto de marihuana como de cristal.

En Villa de Zaragoza, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue detenido Felipe "N" de 20 años, en posesión de diez dosis de marihuana y a bordo de una motocicleta con reporte de robo.

En Moctezuma, agentes estatales detuvieron a Luis "N" de 47 años con dosis de metanfetaminas, mientras que en Ébano fue asegurado Francisco "N" de 24 años, quien portaba un recipiente con droga conocida como "cristal".

En la región Huasteca, en Ciudad Valles, fue detenido Luis "N" de 27 años con bolsas que contenían marihuana y "cristal"; en tanto que, en Tamazunchale, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Cristian "N" de 29 años con diversas dosis de la misma sustancia.

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Como parte de la continuidad de los dispositivos de seguridad, en Matehuala fueron aseguradas dos personas en posesión de 28 artefactos conocidos como "ponchallantas" y dosis de marihuana.

Finalmente, en los municipios de Ahualulco y Tamasopo, dos menores de edad fueron detenidos con diversas dosis de "cristal", marihuana, "crack", cocaína y dinero en efectivo.

Con estas acciones, la Guardia Civil Estatal refrenda su compromiso de mantener operativos en los 59 municipios, fortaleciendo la prevención de delitos contribuyendo a las paz social.