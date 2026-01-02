logo pulso
Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Seguridad

Capturan a presunto "narco" en Matehuala

Por Redacción

Enero 02, 2026 03:00 a.m.

Seguridad

Capturan a presunto "narco" en Matehuala

Por Redacción

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a presunto "narco" en Matehuala

En el marco de las estrategias permanentes para la prevención del delito y el combate frontal al narcomenudeo, elementos de la Guardia Civil del Estado, adscritos a la zona Altiplano, realizaron la detención de una persona del sexo masculino en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí. La acción operativa se llevó a cabo durante recorridos de vigilancia y disuasión del delito.

Derivado de estas labores, los agentes estatales efectuaron la detención de Francisco "N", de 29 años, quien durante la intervención manifestó de viva voz ser presuntamente distribuidor de estupefacientes , así como dedicarse a actividades informativas para un grupo generador de incidencia negativa en la zona. Tras realizar la inspección correspondiente, conforme a los protocolos establecidos, se le aseguraron 20 dosis de hierba verde seca con las características propias de la marihuana.

Tras el aseguramiento, el detenido y la presunta sustancia ilícita fueron puestos a disposición de la autoridad competente, con el objetivo de que se realicen las investigaciones necesarias y se determine su situación jurídica, conforme a lo establecido por la normatividad vigente.

La GCE refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera permanente y coordinada para fortalecer la seguridad, preservar el orden público y salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos potosinos , reiterando que estas acciones forman parte de una estrategia integral para inhibir conductas delictivas y construir entornos más seguros en todo el estado de San Luis Potosí.

