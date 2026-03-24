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Capturan a seis presuntos "narcos" en operativos

Por Redacción

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a seis presuntos "narcos" en operativos

La Guardia Civil Estatal detuvo a cinco personas presuntamente involucradas en el presunto delito de narcomenudeo, en dos diferentes hechos en los municipios de Guadalcázar y Ciudad Valles.

En el primer caso, en Guadalcázar, se detuvo a Vicente "N", de 26 años, en la comunidad de Ramal Charco Cercado, con ocho dosis de "cristal", siete artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas", un arma de fuego tipo revólver con dos cartuchos útiles, además de la camioneta eb que se desplazaba.

Por otra parte, en Ciudad Valles, derivado de acciones de vigilancia en la carretera Valles–Tampico, se detuvo a Jorge "N" de 24 años, Gilberto "N" de 42 años, David "N" de 26 años y Ángel "N" de 18 años, quienes presuntamente operan para un grupo generador de violencia en la zona.

Durante la intervención se les aseguraron cinco bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana, 21 dosis de "cristal", cuatro dosis de cocaína, 13 dosis de "crack", además de un vehículo. Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reitera su compromiso de mantener operativos permanentes para preservar la seguridad y la tranquilidad de la población.

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