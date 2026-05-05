Capturan a tres presuntos maleantes en Salinas de Hidalgo
Uno traía droga y dos estarían involucrados en un homicidio
En operativos permanentes realizados en el estado, elementos de la Guardia Civil Estatal, en las últimas horas lograron en la detención de tres personas en el municipio de Salinas de Hidalgo, presuntamente vinculadas a diversos hechos delictivos.
En una primera acción, fue detenido Marco "N", de 26 años de edad, por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de droga, portación de arma de fuego y cohecho, tras asegurarle dosis de "cristal", un arma de fuego, cartuchos útiles, un cargador y 500 pesos en efectivo.
En un hecho distinto, en el mismo municipio, la Guardia Civil Estatal detuvo a Jonathan "N" de 38 años, y Jorge "N", de 46 años, quienes portaban un arma prohibida tipo navaja y presuntamente ofrecieron dinero a los elementos para evitar su detención.
De acuerdo con las primeras indagatorias, ambos podrían estar relacionados con la privación de la vida de una persona; sin embargo, será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de determinar su posible responsabilidad conforme a derecho.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las personas detenidas, así como lo asegurado, fueron puestas a disposición de la autoridad competente, quien definirá su situación legal.
no te pierdas estas noticias
Chocan de frente camioneta y autobús; hay dos muertos
Huasteca Hoy
El conductor de una "estaquitas" habría invadido carril sobre la autopista Valles-Rayón
Abandonan auto tras choque en ejido de Ciudad Valles
Huasteca Hoy
El accidente ocurrió durante la madrugada y el vehículo fue abandonado sin que autoridades acudieran al lugar.
Mujer viajaba con arma larga en la Matehuala-SLP
Redacción
Intentó impedir que se detuviera un autobús en un punto de revisión