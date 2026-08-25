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Seguridad

Capturan a tres supuestos "narcos" en diferentes municipios

En Santa María y Tamazunchale, agentes estatales realizaron las detenciones

Por Redacción

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a tres supuestos "narcos" en diferentes municipios
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      En las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal detuvo a tres personas, aparentemente distribuidores de drogas. Uno de ellos, además, contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Nuevo León.

      Durante recorridos de seguridad sobre la carretera federal 57, elementos estatales detuvieron a José "N", de 30 años, en el municipio de Santa María del Río, con diversas dosis de una sustancia con características de "cristal" y, tras consultar sus datos ante los sistemas correspondientes, se confirmó que contaba con un mandamiento judicial vigente en Nuevo León.

      En una segunda intervención, en el municipio de Tamazunchale, agentes de la GCE detuvieron a Francisco "N", de 26 años, y Pedro "N", de 28 años, este último originario de Querétaro y quien cuenta con diversos antecedentes registrales; a ambos se les aseguraron bolsas con marihuana, dosis de "cristal" y un vehículo Geely, color verde.

      Las personas detenidas, así como los indicios y el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

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      Las corporaciones estatales informaron que realizan acciones permanentes en las cuatro regiones, "atendiendo de manera focalizada aquellos hechos que pueden afectar la seguridad y tranquilidad de la población".

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