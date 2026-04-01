Chocan automóvil y camioneta en la Col. Jardines del Sur

Sólo daños materiales se registraron en un choque entre dos vehículos suscitado en las calles de Topacio y Aguamarina, en la colonia Jardines del Sur, en donde un conductor invadió carril.

El reporte del hecho se realizó a las 14:00 horas de este martes, inicialmente un automóvil Volkswagen de color blanco, circulaba sobre el carril derecho de la avenida Topacio en la colonia referida.

Al llegar a la calle de Aguamarina, el conductor realizó maniobra para incorporarse a esa arteria y ante esto invadió el carril izquierdo por donde circulaba una camioneta Toyota color blanco tipo estaquitas con carga de acero.

El conductor de la camioneta no pudo detenerse a tiempo y de esta forma chocó el ángulo delantero derecho contra la parte lateral delantera izquierda del automóvil, sufriendo las dos unidades algunos daños materiales.

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Posterior a ello los conductores se dispusieron a dialogar para tratar de llegar a un acuerdo sobre los daños para que el caso no pasara a mayores ya que por suerte nadie resultó herido.