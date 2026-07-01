Chocan camioneta y carro en la Progreso
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Dos automóviles protagonizaron un accidente vial en la avenida Salk de la colonia Progreso, los daños materiales fueron de consideración pero no hubo personas lesionadas.
Los hechos se registraron cerca de las cuatro de la tarde de este martes, inicialmente un automóvil Chevrolet Chevy de color negro, circulaba sobre la calle de Mariote.
Al llegar a la avenida Salk, el conductor intentó ingresar a la misma sin tomar las debidas precauciones y sin ceder el paso ante vía principal.
Por tal motivo, una camioneta tipo pick up de color blanco, propiedad de una empresa de valores que circulaba por la avenida Salk con dirección al sur, no alcanzó a detenerse a tiempo y así chocó la parte frontal derecha contra el costado derecho del automóvil, causando daños considerables.
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Tras el impacto a la camioneta se le desprendió la defensa y los conductores procedieron a dialogar en espera de llegar a un acuerdo reparatorio.
Peritos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente pero se esperaba que hubiera un acuerdo para que el caso no pasara a mayores.
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AP
El choque ocurrió en el cruce de avenida Salk y calle Mariote, involucrando un Chevrolet Chevy y una camioneta de valores.
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