Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Seguridad

Chocan camionetas cerca de la Fenapo

Por Redacción

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
Chocan camionetas cerca de la Fenapo

Daños materiales de consideración se registraron durante un choque registrado a la mañana del miércoles, en donde participaron dos camionetas en el cruce de las avenidas De las Torres y Francisco Martínez de la Vega, a inmediaciones de las instalaciones de Fenapo.

Afortunadamente en este hecho no hubo personas lesionadas y se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo satisfactorio entre ellos. Fue cerca de las nueve de la mañana cuando, inicialmente, una camioneta tipo Van de color rojo se desplazaba sobre la avenida Francisco Martínez de la Vega y al tratar de incorporarse hacia la Avenida de las Torres, impactó contra esa camioneta una Ford tipo pick up de color blanco que en esos momentos se desplazaba por ahí.

Por el fuerte golpe la camioneta roja quedó materialmente destrozada de la parte frontal, en tanto que la otra unidad acabó fuera de la zona de rodamiento, al sitio acudieron elementos policiales a tomar conocimiento pero dado a que no hubo personas lesionadas esperaba que los conductores pudieran arreglarse entre ellos respecto a los daños.

