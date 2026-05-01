Chocan dos carros en el Periférico Norte

Dos automóviles protagonizaron un accidente vial en el Anillo Periférico Norte y la calle Real a Saltillo, en donde uno de ellos impactó a otro y lo proyectó contra un poste de concreto; por suerte no hubo lesionados y los conductores pudieron llegar a un acuerdo.

El hecho tuvo lugar cerca de las nueve de la mañana de este jueves, en donde un automóvil Suzuki color blanco se le atravesó a un Chevrolet Aveo color amarillo, el cual lo impactó de frente en el costado derecho.

Por el golpe, el Suzuki fue lanzado contra un poste de luz que ahí se localiza, sufriendo ambos autos daños materiales de consideración pero no hubo lesionados y no fue necesario la presencia de los paramédicos.

Cabe señalar que en el lugar hay semáforos que regulan el tráfico y que estaban en funcionamiento, por lo que se estima que uno de los conductores no respetó la luz roja.

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Agentes de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del accidente pero finalmente los conductores pudieron llegar a un acuerdo a través de sus seguros.