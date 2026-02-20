logo pulso
¡CELEBRAN FELICES!

¡CELEBRAN FELICES!

Seguridad

Chocan tres vehículos en puente José de Gálvez

Uno de los conductores no guardó su distancia de seguridad y chocó

Por Redacción

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Tres vehículos participaron en un choque registrado en la carretera a México y la cima del puente de la avenida José de Gálvez, los daños materiales fueron considerables pero no hubo lesionados en este hecho.

El hecho tuvo lugar alrededor de las tres de la tarde cuando un automóvil Ford Mustang se desplazaba por los carriles centrales en dirección del distribuidor Juárez hacia el Periférico Oriente.

Fue en la cima del puente referido, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó por alcance contra una camioneta Nissan tipo estaquitas color blanco, la cual fue proyectada hacia la derecha y chocó contra un automóvil Chevy Monza que transitaba en el carril contiguo y terminaron junto a la contención del puente.

Los daños materiales de las unidades fueron de consideración y el tránsito se vio interrumpido parcialmente en el puente hasta que arribaron elementos policiales a retirarlas del sitio hacia la lateral y tomar conocimiento del hecho.

En este caso no hubo personas lesionadas y se esperaba que los conductores participantes pudieran llegar a un acuerdo reparatorio respecto a los daños materiales.

