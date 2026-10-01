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Choque carretero cobra la vida de una adulta mayor

En la Valles-Tamazunchale, un sedán se impactó contra un camión de volteo

Por Redacción

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Choque carretero cobra la vida de una adulta mayor
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      CIUDAD VALLES.-Una mujer de 70 años perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba se estampó contra un camión de volteo sobre la carretera federal Valles-Tamazunchale.

      Lo anterior sucedió alrededor de las 19:30 horas de este martes, en el kilómetro 358 de la carretera número 85, entre el ejido Santiaguillo y el crucero de Tantobal.

      La víctima fue identificada como Catalina Padrón Izaguirre, quien tenía 70 años de edad y vivía en el ejido Tantobal.

      De acuerdo con la información recabada, la adulta mayor viajaba como copiloto en un vehículo guinda, conducido por un familiar, quien circulaba de Ciudad Valles hacia Tantobal.

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      Sin embargo, antes de llegar a su destino, se encontró con un camión de volteo que circulaba a baja velocidad y, supuestamente, el conductor del automóvil no lo vio, por lo que terminó chocando contra la parte posterior de la pesada unidad.

      El golpe fue del lado donde viajaba Catalina, quien quedó atrapada entre los fierros retorcidos, mientras que el conductor sufrió lesiones leves.

      Varias personas reportaron el accidente al Sistema de Emergencias 9-1-1 y, poco después, llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes informaron que la septuagenaria había fallecido.

      También acudieron en apoyo brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), elementos de Protección Civil Municipal y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, quienes realizaron labores de abanderamiento.

      Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar los indicios y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Legal. Los vehículos quedaron bajo resguardo de oficiales de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de grúas para retirarlos.

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      La víctima fue identificada como Catalina Padrón Izaguirre, quien viajaba como copiloto en el vehículo guinda.