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Choque en Av. Industrias deja sólo daños materiales

Por Redacción

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Choque en Av. Industrias deja sólo daños materiales

Sólo daños materiales se registraron en un choque de dos vehículos ocurrido en la avenida Industrias y el Eje 110, en la Zona Industrial, en donde un automóvil se le cerró a una camioneta y sobrevino el hecho.

El percance se suscitó antes de las ocho de la mañana de este sábado, cuando una camioneta Nissan tipo Van de blanco, circulaba sobre el carril izquierdo de la avenida Industrias en dirección a Pozos.

Al llegar al Eje 110, de pronto un automóvil Toyota de color blanco que circulaba sobre el carril central de la avenida, se incorporó de forma repentina al carril izquierdo, siendo impactado de su lado izquierdo por la parte frontal de la camioneta de trasporte de personal sin que el conductor pudiera reaccionar a tiempo.

En el percance sólo se suscitaron daños materiales y al sitio arribaron los ajustadores de seguros a fin de valorar los destrozos y llegar a un acuerdo reparatorio, ya que por suerte no se registraron personas lesionadas.

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