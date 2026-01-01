Choque múltiple deja personas lesionadas en la Carretera a Matehuala
El choque ocurrió en las primeras horas de 2026.
Durante las primeras horas del Año Nuevo, se registró un choque múltiple en la Carretera a Matehuala, a la altura del Distribuidor Juárez, en el que varios vehículos particulares se vieron involucrados y que dejó como saldo personas lesionadas.
El accidente ocurrió la noche del 31 de diciembre y los primeros minutos del 1 de enero, cuando al menos dos unidades colisionaron, quedando dañadas sobre los carriles de circulación.
Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, sin que hasta el momento se haya informado de personas en estado grave.
Elementos de seguridad y auxilio vial realizaron labores de abanderamiento, mientras grúas trabajaban en el retiro de los vehículos involucrados para evitar mayores riesgos en la zona.
