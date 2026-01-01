logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Fotogalería

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque múltiple deja personas lesionadas en la Carretera a Matehuala

El choque ocurrió en las primeras horas de 2026.

Por Redacción

Enero 01, 2026 12:36 p.m.
A
Choque múltiple deja personas lesionadas en la Carretera a Matehuala

Durante las primeras horas del Año Nuevo, se registró un choque múltiple en la Carretera a Matehuala, a la altura del Distribuidor Juárez, en el que varios vehículos particulares se vieron involucrados y que dejó como saldo personas lesionadas.

El accidente ocurrió la noche del 31 de diciembre y los primeros minutos del 1 de enero, cuando al menos dos unidades colisionaron, quedando dañadas sobre los carriles de circulación.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, sin que hasta el momento se haya informado de personas en estado grave.

Elementos de seguridad y auxilio vial realizaron labores de abanderamiento, mientras grúas trabajaban en el retiro de los vehículos involucrados para evitar mayores riesgos en la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque múltiple deja personas lesionadas en la Carretera a Matehuala
Choque múltiple deja personas lesionadas en la Carretera a Matehuala

Choque múltiple deja personas lesionadas en la Carretera a Matehuala

SLP

Redacción

El choque ocurrió en las primeras horas de 2026.

Hallan cadáver en cerro de Santa María del Río
Hallan cadáver en cerro de Santa María del Río

Hallan cadáver en cerro de Santa María del Río

SLP

Redacción

No se ha dado información oficial del suceso

Fuerte choque cerca de la Fenapo deja cuantiosos daños
Fuerte choque cerca de la Fenapo deja cuantiosos daños

Fuerte choque cerca de la Fenapo deja cuantiosos daños

SLP

Redacción

El reporte fue cerca de las 09:00 de la mañana de este miércoles

Registran seis casos de robo a autotransporte en última semana
Registran seis casos de robo a autotransporte en última semana

Registran seis casos de robo a autotransporte en última semana

SLP

Redacción

La situación ha derivado en el fortalecimiento de los dispositivos de seguridad