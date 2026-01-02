logo pulso
Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Seguridad

Choque-volcadura, deja un muerto y dos lesionados

Automovilista no guardó su distancia de seguridad y chocó por alcance contra un tráiler

Por Redacción

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Choque-volcadura, deja un muerto y dos lesionados

Un muerto y dos lesionados en choque y volcadura en la carretera a Matehuala, en donde un automóvil chocó por alcance contra un tráiler quedando finalmente volcado fuera de la carpeta asfáltica.

El accidente se registró alrededor de las siete de la mañana de este miércoles, día último del año, en que un automóvil Chevrolet Aveo, con placas MVB-229-C del Estado de México y de color rojo, circulaba sobre carretera Matehuala con dirección a San Luis Potosí.

Al llegar al kilómetro 39, el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó por alcance contra un tráiler con remolque tipo plataforma y posteriormente el carro se salió del camino para finalmente quedar volcado en el desnivel que divide ambos carriles.

Al sitio arribaron los paramédicos, atendieron a los tres ocupantes del carro pero por desgracia uno de ellos, identificado como Pablo Iván García de 45 años, ya había perdido la vida a causa de las lesiones que presentó.

Otros dos ocupantes pudieron sobrevivir y a causa de las lesiones sufridas fueron trasladados a un hospital a recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional abanderaron el área como primeros respondientes para tomar conocimiento del accidente y posteriormente agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con el levantamiento del cuerpo para su trámite legal.

