Cisterna con diésel vuelca y se incendia

TAMUÍN.- Un remolque cargado con diésel se desprendió de un tráiler, volcó y se incendió, en el libramiento Valles-Tamuín.

El accidente sucedió este martes antes del amanecer, en el kilómetro 118 de la carretera de cuota, a la altura del entronque con la carretera libre Valles-Tampico.

Fuentes oficiales informaron que la unidad de carga, que transportaba combustible clasificado como destilado de petróleo (código 1268), circulaba con dirección de Tampico hacia San Luis Potosí.

Pero al incorporarse hacia la vía de cuota, en las inmediaciones del ejido El Palmar, el segundo remolque se zafó de la unidad principal.

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Tras el desprendimiento, la cisterna salió de la carpeta asfáltica, volcó y, derivado de la fricción, se originó un incendio que consumió el remolque en su totalidad.

Al auxilio acudieron elementos de Protección Civil Municipal de Tamuín, Bomberos Voluntarios de ese municipio —quienes desplegaron una ambulancia, una unidad de ataque rápido y un camión motobomba—, así como personal del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Valles.

También se contó con el apoyo de una pipa de Obras Públicas y otra de la empresa Praderas Huastecas, con las cuales se realizaron labores para la sofocación del fuego.

Elementos de la Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal y Policía Municipal, implementaron un operativo de seguridad y abanderamiento para resguardar la zona y prevenir riesgos a otros automovilistas.

Se informó que el incendio fue controlado en su totalidad, sin que se reportaran personas lesionadas. Cabe señalar que el tractocamión y el primer remolque ya no se encontraban en el sitio al momento de la intervención de las autoridades, por lo que se presume que fueron retirados, sin que hasta el momento se tenga información del operador o de algún representante de la empresa.