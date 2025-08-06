logo pulso
Colisión en puente Seminario deja únicamente daños materiales

Los hechos se registraron esta mañana de miércoles

Por PULSO

Agosto 06, 2025 04:11 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Daños materiales se registraron en un choque por alcance en la cima del puente de avenida Seminario y la carretera 57, con dirección al distribuidor Benito Juárez.

Los hechos se registraron esta mañana, cuando el conductor de una camioneta Nissan no guardó la distancia reglamentaria e impactó a otra Chevrolet. 

No se reportaron lesionados y ambos conductores llegaron a un acuerdo con sus aseguradoras para pago de daños.

