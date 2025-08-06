Colisión en puente Seminario deja únicamente daños materiales

Daños materiales se registraron en un choque por alcance en la cima del puente de avenida Seminario y la carretera 57, con dirección al distribuidor Benito Juárez.

Los hechos se registraron esta mañana, cuando el conductor de una camioneta Nissan no guardó la distancia reglamentaria e impactó a otra Chevrolet.

No se reportaron lesionados y ambos conductores llegaron a un acuerdo con sus aseguradoras para pago de daños.