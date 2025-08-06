Colisión en puente Seminario deja únicamente daños materiales
Los hechos se registraron esta mañana de miércoles
Daños materiales se registraron en un choque por alcance en la cima del puente de avenida Seminario y la carretera 57, con dirección al distribuidor Benito Juárez.
Los hechos se registraron esta mañana, cuando el conductor de una camioneta Nissan no guardó la distancia reglamentaria e impactó a otra Chevrolet.
No se reportaron lesionados y ambos conductores llegaron a un acuerdo con sus aseguradoras para pago de daños.
