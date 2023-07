Combaten incendio en una finca abandonada

Una pequeña plaza comercial abandonada, se incendió la mañana de este sábado, aunque solo se quemó basura en el lugar ya que al parecer era refugio de indigentes que ahí pernoctaban.

El caso se reportó a las corporaciones de auxilio alrededor de las nueve de la mañana en el sentido de que había un incendio en una finca abandonada, ubicada en la avenida Salvador Nava Martínez próximo a la avenida Salk.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar para tomar conocimiento del incendio y se percataron que éste había empezado en un local de la planta baja, en donde solamente había basura acumulada, así como un sillón viejo y otros objetos que indicaban que en el lugar pernoctaban indigentes.

Los bomberos tardaron unos minutos en extinguir las llamas y por suerte el caso no pasó a mayores, procedieron a retirarse al hasta asegurar que el fuego no resurgiría no hubo daños materiales a terceros, aunque el local presentó algunos daños en las paredes y la fachada.