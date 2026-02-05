Combaten incendio forestal en Mexquitic

MEXQUITIC.- Un incendio forestal que consumió alrededor de 40 hectáreas de monte en la comunidad de Los Retes, perteneciente a este municipio, finalmente pudo ser combatido y controlado por diversas corporaciones de auxilio, incluyendo personal de Protección Civil Estatal.

Tras recibir el reporte, personal de la CEPC se trasladó al lugar para coordinar los trabajos de sofocación del incendio que afectó una superficie de 40 hectáreas de flora, de la región, en especial nopal, lechuguilla y matorrales que abundan en la zona.

En el combate participaron decenas de elementos que pudieron coordinarse tanto de Protección Civil Estatal, Protección Civil de Mexquitic, Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.

Asimismo, se contó con la colaboración de al menos 30 comuneros de la zona, cuyo apoyo fue fundamental para la extinción del incendio.

Como parte de las labores de combate se hicieron zanjas cortafuegos en el área del incendio, lo que fue fundamental para que las llamas no continuaran extendiéndose afectando maleza, además también se vieron afectados animales silvestres que ahí mantienen su hábitat.

El área del siniestro se ubicó entre la serranía cercana a la comunidad de Los Retes, aunque finalmente la situación pudo ser controlada sin que por fortuna hubiera tragedias humanas.