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Con armas prohibidas, encierran a vándalos

Por Redacción

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Con armas prohibidas, encierran a vándalos

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre y a un menor por portación de arma prohibida, dichas acciones se realizaron en la colonia Prados Segunda Sección, perteneciente a Villa de Pozos, durante el despliegue del operativo "Convoy", y en la Cabecera Municipal, en resultado de labores destinadas a combatir la incidencia delictiva.

En patrullajes del operativo "Convoy" sobre la calle 87, en la colonia Prados Segunda Sección del municipio de Villa de Pozos, agentes soledenses ubicaron a un individuo que comenzó a correr cuando notó la presencia de la autoridad, y luego de darle alcance y entrevistarlo se identificó como Brayan "N" de 22 años, a quien le encontraron un objeto punzocortante similar a una navaja.

Por otra parte, en la calle Fausto Nieto, en la Cabecera Municipal, los oficiales municipales tuvieron contacto con quien dijo llamarse Axel "N" de 15 años, quien arrojaba objetos a los vehículos que transitaban en la zona, localizándole un artículo metálico con filo semejante a una navaja.

A ambos les hicieron saber que serían detenidos por portación de arma prohibida, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición.

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