Con droga, sorprenden a cinco malvivientes
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cinco hombres por presuntos delitos contra la salud en distintas colonias, esto en trabajos que buscan mantener la paz social.
Los agentes municipales transitaban sobre la calle Villa Bugambilias, en la colonia Villas de Foresta, cuando ubicaron a un individuo que escandalizaba en la vía pública, mismo al que se acercaron a indicarle que sería sancionado, y después de entrevistarlo se identificó como Felipe "N" de 18 años, a quien le encontraron una dosis de un material similar a la droga sintética conocida como "cristal".
Jonathan "N" de 23 años de edad, fue detectado en Circuito Potosí Oriente, a la altura de la colonia Genovevo Rivas Guillén Quinto Plano cuando agredía verbalmente a transeúntes, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada "cristal".
Sobre la calle Lagos de Moreno, en la colonia Villas de Foresta, oficiales municipales tuvieron contacto con quien dijo llamarse Sergio "N" de 24 años, quien agredió verbalmente a la autoridad, descubriéndole una bolsa con polvo con las características de la sustancia nombrada "cristal".
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Finalmente, en las colonias Valle de Cactus y San Antonio, fueron detectados Josué "N" de 20 años y Kevin "N" de 18 años, respectivamente; ambos incurrían en faltas al Bando de Policía y Gobierno, encontrándoles una bolsa con hierba seca similar a la marihuana a cada uno.
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