Con "mota" y cristal, cachan a malvivientes

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a seis hombres por presuntos delitos contra la salud, los arrestos ocurrieron en trabajos que buscan mantener la paz social y el orden en el municipio.

En el interior del Panteón Municipal 1, en la colonia La Constancia, los agentes municipales ubicaron a un individuo que ingresó sin autorización; luego de acercarse e indicarle que sería sancionado y de entrevistarlo, se identificó como Ángel "N" de 24 años, a quien le encontraron una dosis de un material similar a la droga sintética conocida como "cristal".

Víctor "N" de 27 años fue detectado en la calle Juan Rodríguez, en la colonia Genovevo Rivas Guillén Segunda Sección, quien cometía faltas administrativas, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada "cristal".

Sobre la calle Tixtla, en la colonia Morelos Dos, oficiales municipales tuvieron contacto con quien dijo llamarse Martín "N" de 37 años, quien incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, descubriéndole una bolsa con hierba seca con las características de la marihuana.

Finalmente, en las colonias Rancho Pavón, Expropiación Petrolera y Cactus, fueron ubicados Anakain "N" de 21 años, Brandon "N" de 20 años y Hunah Ku "N" también de 20 años, respectivamente; todos cometían faltas administrativas, encontrándoles una bolsa con hierba seca similar a la marihuana, a cada uno.

A todos se les informó que serían detenidos por presuntos delitos contra la salud, y posteriormente fueron puestos a disposición de la FGESLP, donde seguirán con el debido proceso.