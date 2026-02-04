Conductor omite luz roja de semáforo y provoca choque

CIUDAD VALLES.- Un hombre que presuntamente andaba en estado de ebriedad y conducía un vehículo chocó contra otra unidad en el bulevar México-Laredo; el saldo fue de dos lesionados y cuantiosos daños materiales.

El accidente ocurrió este martes poco antes de las 3 de la madrugada, en el cruce que conforman el bulevar México-Laredo y la avenida Vicente C. Salazar, frente a los cines.

Fuentes oficiales informaron que habría sido ocasionado por Erick E., vecino de la colonia Moctezuma, quien conducía un vehículo Volkswagen Bora negro.

Esta persona habría omitido la luz roja del semáforo y chocó contra un vehículo Mazda rojo, conducido por Juan Carlos L., con domicilio en el fraccionamiento Altavista.

Debido a la fuerte colisión, los dos conductores resultaron lesionados y tuvieron que ser auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, se negaron a ser llevados a un centro médico.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes retuvieron al conductor del Volkswagen Bora, y los vehículos fueron remolcados a un corralón, pues serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.