Confirma FGE que joven se lanzó de lo alto de cortina de presa

En la zona fue localizada la mochila del occiso, señaló García Cázares

Por Rubén Pacheco

Agosto 18, 2025 04:03 p.m.
A
Confirma FGE que joven se lanzó de lo alto de cortina de presa

El joven fallecido este domingo en la presa San José, fue debido a que presuntamente se privó de la vida él mismo lanzándose al vacío, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Horas antes, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, señaló que los primeros indicios del caso de la persona que fue encontrada sin vida en la presa San José, señalan que no sufrió una caída desde la cortina de este embalse.

La fiscal general precisó que, de acuerdo con los indicios recabados por Servicios Periciales y la Policía de Investigación (PDI), se presume que se trató de un suicidio, porque incluso en la cortina de la infraestructura fue localizada la mochila del hoy occiso.

Aunado a ello, subrayó que la causa de la defunción queda sustentada, pues según las declaraciones de varios testigos, el joven de 22 años de edad se lanzó desde la parte superior de la cortina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Complementó que la víctima falleció debido a diversas lesiones en el cuerpo, provocadas por la caída contra la superficie de piedra.

"Nosotros iniciamos la carpeta a partir de día ayer. Nosotros tuvimos conocimiento de un cuerpo en la presa San José. Se levantó toda la evidencia, el procesamiento del lugar, se tiene ya la causa de muerte", comentó.

SLP

Rubén Pacheco

En la zona fue localizada la mochila del occiso, señaló García Cázares

